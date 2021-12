Você guarda esses 5 alimentos na geladeira, mas não deveria

Inventada “sem querer” em 1876 pelo engenheiro francês Charles Tellier, a geladeira é um equipamento indispensável nas cozinhas atuais.





Com a invenção e popularização da geladeira, a validade dos alimentos ganhou sobrevida, uma vez que o eletrodoméstico possui a função principal de preservar produtos orgânicos, sobretudo.





E por conservar os alimentos e deixá-los em condições de serem consumidos, as pessoas têm em mente que tudo pode ser armazenado na geladeira.





Entretanto, está comprovado que alguns alimentos podem até estragar se ficarem na geladeira.





Para ilustrar bem essa verdade, existem cinco alimentos específicos que muita gente acondiciona na geladeira, mas não deveria.





Se você quiser saber quais são esses alimentos e porque eles podem estragar se ficarem na geladeira, leia até o final.





5 alimentos que você deve parar de guardar na geladeira hoje mesmo





Alguns itens dessa lista podem ser para lá de surpreendentes, mas não hesite ao seguir o conselho de não guardá-los na geladeira.





O uso do refrigerador pode danificar a consistência e até prejudicar a validade do produto.









Batata





Guardar batatas-inglesas na geladeira pode modificar a estrutura molecular do legume, fazendo com que o amido presente nele se modifique e ganhe mais facilidade em ser absorvido pelo corpo.





Isso é ruim principalmente para quem deseja perder alguns quilos, pois favorece o ganho de peso.





Ou seja, batatas que ficam na geladeira podem levar você a engordar quando forem consumidas.





Além disso, vários tipos de problemas de saúde podem ser desencadeados se o corpo vier a absorver mais amido.





Portanto, nunca guarde as suas batatas na geladeira, principalmente dentro de sacos plásticos.





Guarde o produto em local seco e arejado, como numa fruteira na cozinha.









Alho





O alho in natura, ou seja, em forma de “dente”, não deve ser guardado na geladeira.





As baixas temperaturas do refrigerador podem danificar o tempero, tornando-o inutilizável.





Ao comprar alho, retire-o da embalagem e guarde-o em um local seco e arejado.





Você pode guardar o alho na geladeira se preferir, mas apenas em forma de pasta de alho, que é um composto feito especialmente para durar na geladeira.









Tomate





Quando armazenado na geladeira, o tomate tende a perder gosto e consistência característicos.





Por isso, para ter tomates gostosos na sua salada, não os guarde na geladeira jamais.





Para serem armazenados na geladeira sem prejuízo à sua estrutura natural, os tomates precisam estar em forma de molho.





O ideal, novamente, é que os tomates in natura sejam acondicionados em locais secos e arejados, bem longe da geladeira.





No mais, ao comprar os seus tomates, procure comprar metade dos frutos ideais para o consumo rápido e a outra metade ainda “verdes”.





Assim, você pode consumir os tomates já maduros mais rapidamente e deixar os verdes para consumir nos dias seguintes, não correndo o risco de ver os tomates se estragando.









Mel





O penúltimo item da nossa lista de cinco alimentos que não podem ser guardados na geladeira é o mel.





Muitas pessoas guardam o mel na geladeira por medo de que, se deixarem o alimento fora do refrigerador, ele seja atacado por formigas.





Porém, guardar o mel na geladeira muda completamente a consistência do produto, tornando-o uma substância cristalizada e com partículas semelhantes às de açúcar.





Portanto, o ideal é guardar o mel em um armário, tomando o cuidado de vedar completamente a sua tampa.





Assim, você vai ter um mel fluido e sem formigas.









Manjericão





O manjericão possui praticamente a mesma consistência de algumas espécies de flor.





Por isso, armazená-lo na geladeira pode danificar as suas folhas e até acelerar o processo de apodrecimento do tempero.





Dessa forma, evite colocar o manjericão dentro de uma bolsa, ou algo do tipo, e guardá-lo na geladeira.





Em vez disso, prepare o produto, cortando as partes que não são importantes, e guarde-o em um recipiente com água filtrada, como é feito com as flores.





Dessa forma, o manjericão durará por mais tempo.





(CURA PELA NATUREZA)