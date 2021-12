COMPANHEIRO DA JOVEM MORTA EM UBAJARA É PRESO DURANTE AÇÃO DA PM E PC

A Polícia Civil informa que investiga uma ocorrência que resultou na morte de uma jovem de 18 anos, identificada como Tamylles Oliveira da Silva, registrada na manhã desta segunda-feira (27), na localidade de Sítio Carpina, zona rural de Ubajara.





Conforme as apurações iniciais, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo dentro de casa por homens que invadiram sua residência. Ainda conforme as investigações, os homens estariam à procura da mulher e de seu companheiro, que seria integrante de um grupo rival e envolvido em homicídios na região.





Já na manhã de hoje, em ação conjunta entre Polícia Militar e Policia Civil, o companheiro da vítima foi preso. Ele estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio e organização criminosa. Outros suspeitos também foram conduzidos a Delegacia para averiguação. As diligências sobre o caso seguem em andamento.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3671-9328, o número da Delegacia Regional de Tianguá.









As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Ibiapaba 24 hs)