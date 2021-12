SP: Jogador de futebol é achado morto no mar de Praia Grande

Após mais de 30 horas desaparecido, o jogador de futebol Anderson Lourenço, de Osasco, foi encontrado morto no mar de Praia Grande, no litoral de São Paulo, neste Natal (25). O jovem de 23 anos curtia viagem com a família em Mongaguá, quando decidiu sair para dar uma volta e não retornou mais.





Em entrevista ao portal G1, a esposa do atleta, Larissa Oliveira, explicou que o marido avisou ao irmão que iria passear pela praia por volta das 2h da manhã.





– Ele deixou as roupas dele, chave, documento, e falou para o meu cunhado que iria dar uma volta. Depois de uns cinco minutos, meu cunhado sentiu falta dele, porque ele não é de sumir assim – explicou.





A família acionou os bombeiros e a polícia, mas só teve notícias após 36 horas, quando um pescador encontrou o corpo de Anderson boiando no mar. Na avaliação dos parentes, o jogador deve ter se cansado na caminhada e sido levado pelo mar, ao nadar.





– Como ele era jogador e tinha uma saúde boa, ele deve ter andado alguns quilômetros [e], cansado, ido jogar uma água no corpo, e a água deve ter levado ele – especula a esposa.





O corpo de Anderson foi retirado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) e levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.





Além da esposa de 22 anos, o atleta deixou um filho, que completou 11 meses neste Natal. (Pleno News)