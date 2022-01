32.569 capturas foram efetuadas pelas Forças de Segurança em 2021 no Ceará

As Polícias cearenses atuam, diuturnamente, no combate à criminalidade por meio de ações integradas aliadas às tecnologias disponíveis no Ceará. O resultado de estratégias utilizadas pelas Forças de Segurança, em 2021, alcançou mais um indicador positivo para o Estado: mais de 32 mil pessoas capturadas por envolvimento em crimes e atos infracionais. Nos 12 meses do ano passado, 32.569 pessoas foram presas ou apreendidas em ações integradas.





Os dados são fornecidos e consolidados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), instituição vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE). O secretário da SSPDS, Sandro Caron, reforçou que o resultado positivo é fruto de ações ostensivas e investigativas que seguem sendo realizadas através da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado (PC-CE).





“Nós tivemos, no ano de 2021, mais um resultado importante no que concerne ao balanço de capturas. Esse número alcançado é fruto de muitas ações estratégicas e de inteligência realizadas pela Polícia Militar do Ceará, além dos trabalhos investigativos da Polícia Civil do Estado do Ceará. São mais de 32 mil pessoas retiradas de circulação suspeitas de envolvimento em crimes e atos infracionais. É importante destacar ainda que esse resultado impacta, consequentemente, na redução de crimes em todo o Estado”, concluiu o gestor.





Ao todo, foram 32.569 prisões e apreensões registradas de janeiro a dezembro, em 2021, com média diária de 89 capturas. Somente no mês de dezembro, o número chegou a 2.492. Desse número, a maioria das capturas ocorreram em Fortaleza e nos municípios pertencentes às AIS 14 e 19.





Outros índices divulgados





Nos últimos dias, a SSPDS tem apresentado outros balanços positivos em relação à redução dos indicadores criminais. Na terça-feira (4), foi divulgada a redução de 18% nas mortes provocadas por crimes violentos no Ceará. Em todo o ano de 2021, foram registradas 3.299 mortes provocadas por crimes violentos. Em comparação com o ano anterior, quando aconteceram 4.039 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), foram 740 casos a menos.





Na quarta-feira (5), foi apresentado o balanço com a redução dos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), que abrangem todos os tipos de roubos. Em todo o ano de 2021, o Ceará apresentou uma redução de 10,8%, com 48.141 casos registrados. O acumulado do mesmo período em 2020 totalizou 53.956.





Os dados sobre a redução dos roubos de cargas no Ceará foram divulgados na última quinta-feira (6). O balanço apresentado pela pasta foi o melhor resultado de toda a série histórica em relação a esse tipo de crime. No ano de 2021 houve a redução de 28,5% nesse tipo de ocorrência em território cearense. A comparação é com todo o ano de 2020, quando foram contabilizadas 63 ocorrências, enquanto no ano seguinte (2021) esse registro caiu para 45 casos.





Outro dado positivo foi a redução de roubos a instituições financeiras em 2021, também com o melhor balanço da série histórica. As informações foram divulgadas na sexta-feira (7). No comparativo de 2021 com o ano de 2020, houve uma retração de 7,4%. Este foi o quinto ano seguido de retrações nessa modalidade de roubo.





Nessa segunda-feira (10), a SSPDS também divulgou o total de apreensões de drogas nos dois últimos anos no Ceará. Durante o período, as Forças de Segurança apreenderam mais de 15,5 toneladas de entorpecentes em todo o Estado, das quais 2,7 toneladas foram de cocaína. Por último, na terça-feira (11), a pasta divulgou o total de 6.080 armas apreendidas em todo o ano de 2021.





