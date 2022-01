Suspeito de feminicídio em Groaíras é preso durante investigação da Polícia Civil

Em menos de duas semanas após o crime, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturou, nesta sexta-feira (14), durante um trabalho investigativo, um homem de 26 anos suspeito de participação em um feminicídio ocorrido na Groaíras – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará.





O suspeito foi localizado em um imóvel, durante a tarde, na mesma cidade em que cometeu o crime. Ele não ofereceu resistência ao cumprimento do mandado de prisão preventiva, deferido pelo Poder Judiciário. Dias após o crime, a PC-CE já havia cumprido mandados de busca e apreensão contra o homem, que teve um celular e uma bermuda, que teria sido utilizada no dia do crime, apreendidos.





Conforme a apuração policial, o crime ocorreu em 2 de janeiro de 2022. Na ocasião, uma mulher de 21 anos foi socorrida por terceiros e encaminhada para um hospital, após ter sido encontrada lesionada em uma via da cidade. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito nesta sexta-feira. O suspeito mantinha um relacionamento com a vítima.





O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde o mandado foi cumprido. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral.





As informações podem ser repassadas também para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)