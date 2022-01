Agricultores de Sobral têm até o próximo dia 20 para aderir ao programa Garantia Safra

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que residem em regiões com risco de perda de safra, por razão de estiagem ou enchentes, o Garantia Safra beneficia trabalhadores do campo com renda mensal, de até um salário-mínimo e meio, quando houver perdas de produção em seus municípios igual ou superior a 50%.





Ao todo, o chamamento é feito a agricultores familiares de 113 cidades cearenses (Região1), que aderiram ao Programa Garantia Safra 2021/2022. O boleto a ser pago, até o dia 20 de janeiro, custa R$ 17,00. O aviso é da Coordenadoria do Crédito Rural da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), que cuida da gestão do programa.





Municípios, o Estado e a União também aportam recursos para a formação do Fundo do Garantia Safra pagando, respectivamente, R$ 51,00, R$ 102,00 (12%) e R$ 346,66, por cada agricultor aderido. O valor do benefício permanece em R$ 850. De acordo com a Cocred/SDA, os municípios da Região 2 têm um prazo maior, uma vez que ainda estão em fase de entrega dos boletos.





Na lista, além de Sobral, devem realizar o pagamento do boleto, ainda em janeiro, agricultores familiares dos municípios de Abaiara, Acopiara, Aiuaba, Alcântaras, Altaneira, Alto Santo, Antonina do Norte, Apuiarés, Ararendá, Araripe, Arneiroz, Assaré, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Bela Cruz, Boa Viagem, Brejo Santo, Campos Sales, Canindé, Cariré, Caririaçu, Cariús, Carnaubal, Catarina, Catunda, Cedro, Coreaú, Crateús, Crato, Croatá, Dep. Irapuan Pinheiro, Ererê, Farias Brito, Forquilha, Frecheirinha, General Sampaio, Graça, Granjeiro, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Icó, Iguatu, Independência, Ipaporanga, Ipaumirim, Ipu, Ipueiras, Iracema, Irauçuba, Itapagé, Itatira, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Marco e Martinópole.





Também devem pagar o boleto até o dia 20, camponeses de Massapê, Mauriti, Meruoca, Milagres, Miraíma, Missão Velha, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Nova Olinda, Nova Russas, Novo Oriente, Orós, Pacujá, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Penaforte, Pereiro, Piquet Carneiro, Pires Ferreira, Poranga, Porteiras, Potengi, Potiretama, Quiterianópolis, Quixeló, Reriutaba, Saboeiro, Salitre, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Santa do Cariri, São Benedito, Senador Sá, Tabueliro do Norte, Tamboril, Tarrafas, Tauá, Tejuçuoca, Tianguá, Ubajara, Umari, Uruburetama, Uruoca, Varjota, Várzea Alegre e Viçosa do Ceará.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso