Presidente Bolsonaro se reúne com Generais e Comandante do Exército

O presidente Jair Bolsonaro recebeu o comandante do Exército, general Paulo Sérgio. A reunião aconteceu na última segunda-feira (10/1), no Palácio do Planalto.





Nesta quinta-feira (13/1), o Exército divulgou fotos e revelou que o Bolsonaro e o general conversaram sobre assuntos referentes aos Projetos Estratégicos do Exército e outros assuntos de interesse da Força.





O encontro contou com a participação do Chefe do Estado-Maior do Exército, General de Exército Amaro, e do Comandante de Operações Terrestres, General de Exército Freire Gomes, segundo informações do site DefesaNet.

Comandante do Exército e Presidente da República se reúnem. Na pauta: Projetos Estratégicos do Exército e outros assuntos de interesse da Força. pic.twitter.com/wyTmhPGIOM — Exército Brasileiro 🇧🇷 (@exercitooficial) January 13, 2022