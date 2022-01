Após roubar celular, jovem é baleada na mão por traficantes

Uma jovem de 16 anos foi baleada com um tiro na mão por traficantes da favela de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares, o tiro foi um “castigo” imposto pelos criminosos após a adolescente roubar o celular de uma pessoa durante a festa de Réveillon em Copacabana, no dia 31, e retornar com o objeto para a comunidade.





Identificada apenas como Brenda, a garota está internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e será submetida a uma cirurgia. Ela está internada sob custódia da polícia.





Moradores denunciam que a jovem foi vítima do chamado “tribunal do tráfico”. Segundo eles, há uma página gerenciada pelos criminosos em uma rede social em que é feito o alerta sobre roubar.





– Está proibido qualquer tipo de roubo e trazer pra dentro do Manguinhos, porque quando a chapa esquenta vocês não tão no bagulho. Pode ser mulher, homem, de menor nos vai cobrar. Se a tropa do pai pegar vai ficar de exemplo igual a fulana ficou, ela só foi um exemplo por achar que o Manguinhos é bagunça e tá abandonado – diz a publicação.





A Polícia Civil informou que está investigando o caso e que aguarda a alta médica da jovem para colher o depoimento dela.





Contra a menor há em aberto uma mandado de busca e apreensão pelo crime de roubo.





(Pleno News)