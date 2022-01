Dr. Júnior Balreira prestes a retornar a Câmara de Sobral

Em Sobral, o suplente de vereador, Dr. Júnior Baleira, aguarda decisão da justiça eleitoral para o inicio deste ano e assim assumir vaga na câmara Municipal.





Uma expectativa está sendo vivenciada nos bastidores do Legislativo sobralense, com a chegada do suplente Dr. Júnior Balreira.





O presidente da câmara, vereador Vicente de Paulo Albuquerque (Paulão), está no aguardo para receber a qualquer momento o comunicado da Justiça Eleitoral, que deverá ocupar a vacância, que deve acontecer com a saída do edil Cleiton Prado do PSL, no processo onde duas candidatas a vereadora pela sigla, não foram votadas no pleito passado.





(Sistema Paraíso)