Sobral contabiliza novas 99 pessoas infectadas pela covid-19 em 24h

Segundo dados do Informe Epidemiológico de Sobral, atualizado no final da tarde dessa terça-feira (4), e divulgado pelo IntegraSUS, o município registrou 99 novos casos de Covid-19. No dia anterior (segunda-feira), o registro foi de 63 pessoas acometidas pela doença. O município não contabilizou nenhum óbito, nos últimos dois dias, além dos 745 anunciados, desde o início da pandemia, no mês de março de 2020.





Nas últimas 24h, também foram realizados 335 testes rápidos e o SWAB, aquele exame com um tipo de cotonete grande, introduzido no nariz e na garganta. O método detecta a presença do próprio vírus. Esse tipo de coleta de amostra deve ser feito, quando há suspeita de infecção, preferencialmente, na primeira semana de sintomas. Quanto à taxa de ocupação, por UTI, devido à doença, o município possui 20%. Já nas enfermarias, a ocupação cai para 8,77%. Ainda, segundo o IntegraSUS, não há movimentação de pacientes em transferência hospitalar.

A recepcionista Lorrana Melo (21) já passou a fazer parte das estatísticas, quando acordou, na última sexta-feira (31), com uma forte dor de cabeça. No dia seguinte, além da persistência da dor, novos sintomas se apresentaram, como dores pelo corpo, febre, calafrios e uma irritação na garganta. A jovem buscou atendimento na UPA 24h, localizada no Bairro Santo Antônio, onde não fez nenhum exame. Lorrana foi advertida que, apenas após 3 dias de sintomas, com piora, ela deveria retornar para realizar o exame. No domingo (2), com uma leve melhora, a recepcionista fez um exame pago. “Em 20 minutos recebi o resultado positivo. Eu, por conta própria, já estava em isolamento, dentro de casa; mas me preocupei com meu marido, que estava com os mesmos sintomas. Após o resultado, reforçamos o isolamento; e hoje à noite, ele fará o mesmo exame, no valor de R$ 89,00.





O técnico de enfermagem, Marcos Figueira (33), que já havia contraído a doença, em plena atividade, no ano passado, também apresentou sintomas parecidos com os relatados por Lorrana. No segundo dia de dores fortes pelo corpo e tontura com ânsia de vômito, também buscou a UPA. “A recepção estava lotada. Percebi muita gente com sintomas parecidos com gripe. Não fiz nenhum exame para Covid-19. Apenas fui receitado com medicação contra dor e fui mandado para casa. “Por medida de precaução, fui liberado do trabalho. Meus sintomas são parecidos, também, com uma gripe forte, mas sem secreção de garganta ou nariz. Estou em casa faz dois dias. Se piorar, vou fazer um teste particular”, diz.





Lorrana e Marcos são dois casos de Sobral, mas ampliando a possibilidade de pesquisa sobre a Covid, a base de dados informa que o Ceará investiga 23.067 casos da doença, em meio aos 957.498 confirmados, desde o início da pandemia há quase dois anos. Até agora, 24.823 morreram após complicações da doença, nenhuma delas, a exemplo de Sobral, nas últimas 24 horas.

A taxa de ocupação em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) marca 37,85%, enquanto nas enfermarias o indicador está em 32,85%. Além disso, 46 pacientes seguem em atendimento nas Upas e outros 10 fazem uso de ventilação mecânica. E apesar desse cenário de testes positivos, internações e mortes, “ainda não se evidencia uma terceira onda”. A afirmação é de Marcos Gadelha, secretário de Saúde do Estado. Por outro lado, o próprio secretário adverte que não há como descartar o risco. “A gente não pode caracterizar, baseados nos números que a gente tem, que a gente está numa terceira onda. Mas que sinaliza para esse risco de poder ter a terceira onda, tendo em vista que está havendo um aumento de casos”, adverte o secretário.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso