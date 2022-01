Bolsonaro: "Brasil abriga venezuelanos fugindo do socialismo"

Neste domingo (30), o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais, para chamar a atenção da questão política-econômica da Venezuela. O mandatário disse que o “Brasil abriga venezuelanos fugindo do socialismo”.





Segundo o presidente, até o momento, mais de 61 mil migrantes e refugiados (92%) foram acolhidos na atual gestão do governo Bolsonaro em 700 municípios brasileiros.





“BRASIL ABRIGA VENEZUELANOS FUGINDO DO SOCIALISMO / Nação Acolhedora: Mais de 61 mil (92%), foram interiorizados na atual gestão do @govbr . Mais de 700 municípios brasileiros já acolheram os migrantes e refugiados do país vizinho”, escreveu Bolsonaro no Twitter.