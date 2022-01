Caminhão sem freio bate em dois carros e atropela duas pessoas em uma moto

O acidente aconteceu na avenida Fernandes Távora, por volta das 10h, desta segunda-feira (31), na rotatória que dá acesso ao bairro Dom Expedito.

Um caminhão Ford modelo F4000, bateu em dois veículos de passeio e atropelou duas pessoas em uma moto Honda Titan 160. O caminhão, de acordo com o condutor, estava sem freio e não teve como evitar o acidente. A batida aconteceu na avenida Fernandes Távora, por volta das 10h, na rotatória que dá acesso ao bairro Dom Expedito. As vítimas, uma homem e uma mulher que estavam na moto, sofreram aparentemente ferimentos leves. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu o casal e o encaminhou para uma unidade hospitalar.





De acordo com testemunhas, o caminhão carregado com garrafões de água, seguia sentido Sinhá Saboia Centro e ao chegar no semáforo da rotatória da avenida Fernandes Távora com a rua Antônio Rodrigues Magalhães bateu na traseira de uma Volkswagen Saveiro, depois em um Volkswagen Gol e só parou depois de bater na moto que ficou debaixo do carro. A Guarda Civil Municipal de Sobral teve que bloquear a Fernandes Távora de frente à cerâmica Cosmac no Sinhá Saboia até que os veículos fossem retirados da via.





(Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso)