COVID-19: PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE SUSPENDE EVENTOS E AULAS PRESENCIAIS POR 15 DIAS

Em decreto divulgado na sexta-feira (28) a prefeitura de Guaraciaba do Norte anunciou uma série de medidas que serão tomadas em função do aumento expressivo do numero de casos de covid-19 no município. O decreto (disponível na íntegra no site da Prefeitura) já está em vigor e fica valendo até o dia 11 de fevereiro.









Veja as algumas mudanças:





➡️ Proibição de uso de espaços públicos e privados abertos ou fechados, inclusive “arenhinhas”, para a prática de atividade física e esportiva individual ou coletiva.





➡️ As escolas, públicas e privadas, deverão ter aulas exclusivamente por meio remoto.





➡️ As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais, com capacidade máxima de 25% sendo obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação com as 02 (duas) doses ou mais, salvo recomendação médica.





➡️ Fica proibida, no Município, a realização de eventos festivos de pré-carnaval e carnaval em locais e logradouros públicos.





➡️ Fica proibida a realização de eventos envolvendo as demais atividades esportivas profissionais e amadoras, em ambientes aberto ou fechado;





➡️ Fica proibido eventos festivos, música ao vivo em restaurantes, bares, similares, em buffets e hotéis, e eventos sociais, sendo obrigatório a apresentação de passaporte sanitário, bem como a obediências as medidas em protocolos divulgados pela Sesa, e Secretaria Municipal de Saúde.





➡️ O ingresso de pessoas em locais de qualquer natureza e porte, restaurantes, bares e academias, bem como a realização por hóspedes de "check in" em hotéis e pousadas condiciona-se à apresentação de passaporte sanitário.





