Casal usa drogas em praia, e jovem acorda com barriga aberta

Um homem de 22 anos que dormiu em uma praia de Guarapari, no Espírito Santo, após usar drogas com uma mulher da mesma idade, acordou com a barriga aberta e com parte de seu intestino exposto. De acordo com ele, a mulher teria contado que tem o sonho de ser médica.





O caso ocorreu na madrugada do dia 16 de janeiro, um domingo, na praia do Ermitão, e está sendo investigado pela polícia. De acordo com a TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo, o socorro foi chamado pela mulher que estava com a vítima. Ela também é a principal suspeita do crime.





A emissora informou que o homem foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, mas, por apresentar um quadro muito grave, foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória e, posteriormente, foi transferido novamente para o Vitória Apart Hospital.





O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari. Segundo a Polícia, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. A Polícia informou ainda que não há qualquer confirmação de que a mulher que estava com a vítima teria envolvimento no crime.





O casal estaria fazendo uso de LSD, droga sintética que possui efeito anestésico (entre outros), motivo por que o homem não acordou enquanto sua barriga era aberta.