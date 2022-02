Rui Costa governador petista da Bahia diz que não vacinou suas filhas contra Covid-19. VÍDEO

O governador Rui Costa (PT) admitiu em entrevista à TV BAND ainda não ter vacinados suas duas filhas, Marina e Malu, que possuem idade para vacinação infantil contra Covid, que está ocorrendo na Bahia para crianças com idade entre 11 a 5 anos. O petista é à favor da vacinação contra a Covid e já criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) inúmeras vezes por ataques contra imunizantes.





Durante entrevista ao programa Brasil Urgente, o governador afirmou que evita colocar as filhas no debate da política e se irrita ao ser questionado pelo repórter se já havia vacinado as meninas, afirmando que irá processar quem usar o fato de má fé. ” Tem pessoas levianas e de má fé que até estão usando isso, estou até abrindo um processo criminal contra essas pessoas. Então, quem optou pela política fui eu”, ameaçou.





Rui Costa também trabalhou por meses para que o imunizante russo contra Covid, o Sputnik V, fosse aprovado pela Anvisa e utilizado no Nordeste.





FONTE: OFFNEWS / Portal Folha da Política

Rui Costa, governador petista da Bahia, quer que você vacine seus filhos.



Mas não vacinou os dele.



Tadinho, trabalha tanto pela saúde do cidadão que nem teve tempo de cuidar da sua própria família. 🤡 pic.twitter.com/4jhrYo5TI4 — oiluiz (@oiIuiz) January 29, 2022