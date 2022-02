PRF APREENDE CARRO CLONADO EM TIANGUÁ/CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo ostentando placa clonada de outro original que circula atualmente no Estado do Paraná. No dia 31/01/2021 (segunda-feira) por volta das 17h, na Unidade PRF em Tianguá, situado no km 307 da BR 222, a equipe de policiais abordou um veículo Toyota Hilux de cor branca ano 2020 que ostentava placas de identificação no modelo Mercosul.





Com a realização de fiscalização padrão, foram constatadas algumas inconsistências nos sinais normais que identificam o veículo. Dessa forma os policiais resolveram aprofundar ainda mais em sua vistoria.





Veículo era conduzido por indivíduo de 36 anos e informou ainda que adquiriu o veículo em Fortaleza/CE.





Após fiscalização detalhada foram constatadas várias adulterações nos sinais identificadores e que o veículo se tratava de um clone, ou seja, ostentava mesma simbologia na placa de outro veículo original e regular. Foi ainda adquirido pela equipe informação que o proprietário do veículo original já teria emitido um Boletim de Ocorrência Policial no Estado do Paraná relatando que seu veículo estaria possivelmente clonado.





Veículo e condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá/CE para procedimentos legais.





(PRF)