DENÚNCIA DO INTERNAUTA: A GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ESTÁ MULTANDO A TODO VAPOR!

Peço anonimato, pois certamente haverá represália, por parte dos órgãos de trânsito de Sobral. É inútil recorrer, contra “órgão parcial”, onde só há interesse em arrecadar dinheiro, restando somente, a obrigação (coação) de pagar. O valor em si, não entra em mérito





O fato é: Em plena virada de ano (réveillon). Estarem aplicando multas, em um dos pontos turísticos, mais conhecido e movimentado de Sobral (ARCO). Não deixaram no para-brisa do carro, a notificação do auto de infração, como também não recebi a postagem, conforme determina a Lei. Então, como iria me defender, sem ter conhecimento do fato?





Fica a pergunta: Sempre irão multar, em situações dessa natureza? Onde a prefeitura reduz cada vez mais, os locais de estacionamento, afim de criar e arrecadar, mais dinheiro com as Zonas Azuis.





E como fica a situação das igrejas? Onde há uma grande concentração, de veículos aos domingos à noite. Irão multar todos os veículos?