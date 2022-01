Inscrições para o concurso público da guarda civil municipal de Sobral vão até o dia 15

As inscrições para o concurso seguem até o dia 15 de fevereiro e a prova está prevista para o dia 3 de abril.

Seguem abertas as inscrições para o concurso da Guarda Civil Municipal de Sobral. O edital, divulgado pela prefeitura do município, abrirá 33 vagas imediatas, sendo 31 para ampla disputa e duas para Pessoas com Deficiência (PcD), além do cadastro de reserva, totalizando 100 vagas.





Os candidatos precisam ter nível médio, idade entre 18 e 35 anos completos na data de inscrição do concurso, altura mínima de 1,62m para homens e 1,55m para mulheres, entre outros requisitos. As inscrições para o concurso iniciam conforme cronograma publicado no site da Universidade Estadual do Ceará ( http://uece.br/cev ) .





A taxa é de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Algumas pessoas podem solicitar a isenção, de acordo com as exigências previstas no edital.





O concurso terá duas etapas classificatórias. A primeira será composta por avaliações escrita e de capacidade física, inspeção de saúde, psicológica e investigação social. Já a segunda etapa será o curso de formação profissional.













Serviço:





Inscrições: até 15 de fevereiro de 2022

Último dia para pagamento: 16 de fevereiro de 2022

Prova: 03 de abril de 2022





(*)Informações assessoria de Imprensa da prefeitura

G.L