DESCASO: MORADORES DO JORDÃO SÃO OBRIGADOS A CONVIVER COM RUAS ESBURACADAS

Os moradores do distrito do Jordão, Sobral, estão a esperar que a Prefeitura realize o serviço recuperação das ruas centrais da localidade. Um pedido e, forma de requerimento já oi protocolado na Câmara de Vereadores pelo vereador Johnson Lima. Neste período, com a chegada das chuvas a situação se complica.





Informações chegadas ao gabinete do vereador Johnson, que é da bancada de oposição, a Secretaria de Infraestrutura aguarda a conclusão de serviços de saneamento, para realizar a operação tapa buracos.





A justificativa não agrada aos moradores que se sentem esquecidos pela Prefeitura de Sobral, e chegam a comentar que o serviço não está sendo realizado para não atender o pedido do vereador Johnson Lima.



Por Wilson Gomes