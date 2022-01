Diocese de Sobral determina apresentação de passaporte de vacina

Diocese de Sobral informa em nota que as paróquias que fazem parte da região deverão exigir a apresentação do passaporte de vacina. A decisão foi tomada de acordo com base na adoção de medidas preventivas contra a Covid-19.





Visto que muitos fieis não tem acesso aos meios eletrônicos ou por outro motivo não ficarão sabendo, o documento aconselha a cada templo que fixe avisos e comunique à todos com anúncios durante as missas. A obrigatoriedade do passaporte de vacina serve para todos, bem como párocos, administradores paroquiais, vigários e capelães.





Caso não haja o cumprimento da nova exigência, será aplicada uma multa (com valor não informado na nota).



Por Ana Karine / Sistema Paraíso