TRAGÉDIA EM SOBRAL: motociclista perde controle de motocicleta, bate em árvore e morre

O motociclista Francisco Gleison Muniz da Silva, 25 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (21) em um grave acidente na Avenida Maria da Conceição, no bairro Belchior, na cidade de Sobral.





Segundo informações colhidas pelo Portal Sobral Online, a vítima perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Em decorrência do impacto, a motocicleta da vítima foi parar a vários metros de distância do local da colisão.





Ainda segundo informações, Gleison Muniz estava na praça do bairro Belchior com amigos e na sequência, já de madrugada quando retornava para sua residência no bairro Sinhá Sabóia, sofreu o acidente em frente ao clube de tiro em Sobral.





Equipes da guarda municipal, Polícia Militar e IML de Sobral foram acionados para a ocorrência.





(Sobral Online)