Emocionante: mendigo comemora aniversário com cachorros de rua e faz a internet chorar; veja vídeo

Um vídeo comovente viralizou nas redes sociais nos últimos dias e mudou a vida de um morador de rua de Bucaramanga, na Colômbia. Nas imagens, Choco, como é conhecido, compartilha um bolo de aniversário com os dois cachorros de estimação que o acompanham. Com informações do portal CM7.





Os três estão sozinhos em uma escada de uma praça na cidade. Primeiro, ele prepara os companheiros: coloca chapeis de festa. Depois, insere velas de aniversário no pequeno bolo e começa a cantar parabéns. Durante a música, que ele acompanha com palmas, abraça e faz carinho nos dois vira-latas.





Por fim, parte um pedaço de bolo para cada cachorro e se serve por último. Os amiguinhos de quatro patas começam a lamber os lanches.





O registro tem sido compartilhado nas redes sociais. Com a repercussão, Choco, que se chama José Luis Matos, ganhou uma segunda chance.





O ativista de direitos humanos David Guerrero foi em busca ao homem que aparece nas imagens pelas ruas de Bucaramanga. O encontro foi registrado em vídeo. Nele, David oferece um saco de ração para os cachorros de estimação de Choco, Nena e Shaggy.





Desde então, Guerrero ajuda o morador de rua a conseguir um lugar para viver, novas roupas, trabalho e um celular.





Choco optou, em parceria com o novo amigo, por organizar uma arrecadação de alimentos para que possa ajudar outros cães de rua.





Em uma conta do Instagram agora reativada, José Luis compartilhou imagens em um novo abrigo com os cães e agradeceu todo o apoio que tem recebido.