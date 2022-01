Aplicativo 99 anuncia serviço de transporte de pessoas em motos para Sobral

A empresa de entrega de alimentos e transporte de passageiros, por meio de aplicativo, deverá iniciar atendimento em Sobral, a partir dessa terça-feira (11). A 99 já anunciou que disponibilizará viagens com mototáxi em sua plataforma, em 9 cidades das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A meta seria ampliar o serviço a outras localidades, ao longo deste ano.





De acordo com a empresa, o deslocamento da 99Moto pode ser até 30% mais barato aos passageiros, quando comparado com viagens de carros. Além de Sobral, no Norte do Ceará, as primeiras cidades a receberem o modal de transporte são Aracaju (SE), Feira de Santana (BA), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Recife (PE), Sorocaba (SP), e Teresina (PI).





De acordo com a diretora de operações e produtos da empresa, Livia Pozzi, “entendemos que a categoria pode ser mais inclusiva, seja por adentrar em locais mais estreitos e íngremes, mas, principalmente, por ser financeiramente mais acessível. O 99Moto atende à necessidade de parte da população que já usa o veículo para se locomover, assim como necessidades dos motociclistas, que terão uma nova opção para ganhar dinheiro”, afirma.





Sobral conta com cerca de 753 mototaxistas cadastrados pelo sindicato da categoria e, de acordo com José Gerardo de Araújo, presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Sobral, “ainda vemos essa notícia como especulação nas redes sociais. Ainda não foi repassada, pela Secretaria de Transportes do município, ao sindicato, nenhuma determinação oficial sobre esse a chegada desse serviço na cidade. Inclusive, tive conhecimento que a própria Secretaria já estaria analisando o assunto, por meio de seu setor jurídico. Então, aguardamos algum comunicado”, pontuou Araújo.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso