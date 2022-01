POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou, na tarde dessa sexta-feira (7), no fechamento de uma oficina de veículos com atuação irregular na cidade de Sobral . A ação também culminou na captura de um suspeito de receptação e nas apreensões de veículos e objetos adulterados.





Por meio de uma denúncia anônima, o Núcleo de Roubos e Furtos de Sobral iniciou uma investigação sobre uma oficina de veículos com atividades irregulares, no bairro Terrenos Novos. Após campanas montadas próximas ao estabelecimento, os policiais constataram a atividade suspeita no local e realizaram a abordagem.





Na propriedade, foram encontrados diversos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e Documentos Únicos de Transferência (DUTs), além de várias peças de motocicletas com sinais de adulteração dos números de registro. Na ação também foram apreendidos quatro aparelhos celulares, três motocicletas, um veículo automotivo, um caderno de anotações com informações das peças e uma quantia em dinheiro.