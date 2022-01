Envolvido em morte de escrivão é preso em flagrante pela Polícia Civil em Caucaia

Em resposta rápida, a 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado Ceará (PC-CE) localizou e prendeu em flagrante, nesse domingo (9), um dos suspeitos de matar um escrivão de Polícia Civil, no último sábado (8), em Caucaia – Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. Michael da Costa de Queiroz (18) foi capturado na mesma região onde ocorreu o crime.





Assim que autoridades policiais tomaram conhecimento sobre a morte do escrivão, identificado como Edson Silva Macedo (41) e que era lotado no 20º Distrito Policial (DP), os investigadores continuaram com busca ininterruptas, a fim de capturar os autores do fato. Segundo o que foi apurado no local, o escrivão trocou tiros com suspeitos, após informações que um grupo estaria no interior de um imóvel desabitado que se encontrava para alugar e que pertencia ao profissional de segurança.





Com isso, os policiais civis localizaram e prenderam Michel da Costa, que também é conhecido por “Maikin”. Ele, que não reagiu à ofensiva policial, foi capturado em sua residência e conduzido à sede do DHPP. Ainda segundo levantamentos policiais, o homem é um dos envolvidos que estava dentro do imóvel. “Maikin” foi autuado em flagrante por homicídio e se encontra à disposição do Poder Judiciário. A PC-CE continua em diligências a fim de prender os outros envolvidos que já foram identificados.