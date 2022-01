"Vou disputar o 2º turno com Lula", garante Doria

Em entrevista à Jovem Pan, o governador de São Paulo (SP), João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (10), que a disputa no 2º turno das eleições presidenciais será entre ele e o ex-presidiário Lula (PT).





“Não quero ser desrespeitoso a Bolsonaro, mas Lula será o candidato que vai disputar o segundo turno e é com ele que vamos disputar. Serei um candidato duríssimo”, afirmou.





Doria apontou que, no momento, há uma bipolarização entre Lula e Bolsonaro (apontada pelas pesquisas), mas que, segundo ele, ao longo dos próximos meses, a 3ª Via passará a ser mais expressiva do ponto de vista das pesquisas eleitorais.





No entanto, o governador tucano ressaltou que ainda é muito cedo para fazer cogitações “dessa natureza”.





Doria foi questionado sobre uma possível aliança com o ex-juiz e pré-candidato à presidência Sergio Moro. Ele disse que o diálogo sobre essas parcerias deve começar em abril.





“Quanto a Moro, tenho uma boa relação com ele, cultivo essa relação, temos conversado, principalmente, em torno dessa terceira ou melhor via, como prefiro classificar. Mas ainda tempos tempo para essa evolução do diálogo. Campanha mesmo começa a partir de abril”, afirmou.





Doria aposta na aprovação da vacina chinesa CoronaVac para crianças de 3 a 11 pela Anvisa. A decisão deve sair nesta semana. Ele acredita que, assim, poderá vacinar as crianças nessa faixa etária no Estado de São Paulo em uma semana.





“Temos 15 milhões de doses da vacina no Butantan, prontas para serem disponibilizadas para o Ministério da Saúde. Se o Ministério não desejar, primeiro, aqui em São Paulo, vamos vacinar todas as crianças. E vamos disponibilizar a CoronaVac para todas as secretarias da saúde dos governos estaduais”, indicou o governador.





(Gazeta Brasil)