Ex de Camila Pitanga é detida e algemada por fazer topless

A produtora Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga, foi detida e levada a uma delegacia neste sábado (29), por fazer topless na Praia de Itapoã, em Vila Velha, no Espírito Santo. Na ocasião, ela teve os pés algemados e foi liberada após a assinatura de um termo.





Em entrevista ao jornal o Globo, ela conta que estava há três horas sem blusa na praia quando os agentes chegaram afirmando ter recebido denúncias de moradores.





– Estávamos [Beatriz e uma amiga] há aproximadamente três horas na praia, sem blusa. Os policiais chegaram após as 17h, quando as pessoas estavam indo embora. Solicitamos uma mulher. E, com ela, chegaram mais uns três policiais e duas viaturas. Fomos levadas para a delegacia pelos dois homens que nos abordaram. Antes de entrar no carro perguntei à policial se ela iria com a gente, e ela disse que sim, em outro carro. Porém, isso não aconteceu. Lidamos o tempo inteiro com homens completamente despreparados – disse Beatriz.





Beatriz relata ter permanecido duas horas na delegacia.





– Afirmaram que era um procedimento padrão (ferindo a súmula vinculante 11 e cometendo um ato ilícito) e que todas as pessoas aguardando naquela sala usam algema. Questionamos pelo fato de não estarmos resistindo e não apresentarmos nenhum risco, ele se irritou e disse que já estava sendo legal com a gente porque só estava algemando os pés, e não as mãos e os pés, como deveria fazer.





Beatriz afirma que ela e suas amigas foram liberadas após a assinatura de um termo de liberação e que, ao solicitarem uma cópia, os policiais teriam negado. Elas tiraram, então, uma fotografia do documento.





– Eu precisei pedir a ele, com muita calma, para que me deixasse tirar a foto, já que o termo era o único registro oficial da nossa ida à delegacia. O que passamos ontem não foi motivado apenas por machismo, mas também por homofobia, misoginia e gordofobia, visto que as duas pessoas sem blusa eram corpos LGBTQIA+ e a pessoa que estava comigo era um corpo gordo – declarou.





Ao ser liberada, a produtora compartilhou a situação com os seguidores nas redes sociais.





– O mais irônico é que, ao meu lado na delegacia, tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido – assinalou.





Beatriz ainda reclamou dos representantes políticos brasileiros de forma geral, e pediu aos seguidores para “votarem direito”.





– Eu e minha amiga estamos liberadas, mas até que ponto é possível estar bem nesse país? Votem direito – acrescentou. (Pleno News)