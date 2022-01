No Rio, Bolsonaro chama Lula de “bandido” e PT de “quadrilha”

Durante discurso na sede da Petrobras em Itaboraí (RJ), o presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o ex-presidente Lula (PT) de “bandido” e afirmou que o petista quer retornar “à cena do crime”. Ele também classificou o Partido dos Trabalhadores como “quadrilha” e disse que a sigla atua por um “projeto de poder”.





– O mesmo cara que quase quebrou o Brasil de vez e destinou um prejuízo de quase R$ 1 trilhão à Petrobras quer voltar à cena do crime (…) O PT, que chegou com um brilhante discurso em 2003, se voltou para um projeto de poder, comprando partidos políticos, comprando quem aparecesse pela frente – assinalou.





Para Bolsonaro, o Brasil trava uma guerra pela “liberdade”.





– Estamos numa guerra. Se aquele bando, aquela quadrilha voltar, não vai ser apenas Petrobras que deve ser arrasada, vão roubar a nossa liberdade – declarou.





Ele ainda relembrou casos de corrupção na Petrobras durante os anos de governo do PT e responsabilizou a legenda pelo preço dos combustíveis.





– A dívida total chegou a US$ 160 bilhões, quase R$ 1 trilhão só na Petrobras. E quem paga essa conta? Todos nós brasileiros. Quem bota combustível no seu carro a R$ 7? [Reclama] E com razão. Pelo nosso potencial, por termos autossuficiência do petróleo, não podíamos estar nessa situação – declarou ao servidores da petroleira.





Bolsonaro está em agenda oficial no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Ele esteve, nesta manhã, na pré-partida da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Gaslub Itaboraí, e seguirá, de tarde, para o lançamento da Pedra Fundamental da Usina Termelétrica Gás Natural Açu II (GNA II), em São João da Barra.





(Pleno News)