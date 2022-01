Gasolina é vendida acima de R$ 8 pela primeira vez no país, relata ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) registrou um novo recorde no valor da gasolina comercializada no país. No Rio de Janeiro, o combustível foi encontrado por R$ 8,029 o litro nesta semana, rompendo a barreira dos R$ 8. As informações são do Metrópoles.





O valor médio do litro vendido nos postos de combustível do país chegou a R$ 6,658. Já o preço do diesel passou para R$ 5,586.





O segundo estado com maior preço registrado foi Minas Gerais, com R$ 7,698. Já no Paraná, o maior valor encontrado foi de R$ 7,660 e, no Acre, R$ 7,60.





A ANP realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em nove Unidades da Federação (UFs).





Os fiscais avaliam o padrão de qualidade dos combustíveis. Os estabelecimentos autuados recebem multa que varia de R$ 5 mil a R$ 5 milhões.