Ocupação de UTI da covid 19 aumenta 130% em 15 dias em Sobral

De acordo com a plataforma do Integrasus, o HRN conta hoje com 23 UTIs com 100% de ocupação.

O número de pessoas com covid-19 necessitando de UTI em Sobral aumenta a cada dia. O Hospital Regional Norte (HRN) que até o dia 12 de janeiro tinha apenas 10 leitos, no dia 13, teve que dobrar a oferta para atender a demanda e, no mesmo dia, ficaram todos ocupados. De acordo com a plataforma do Integrassus, ferramenta que integra sistemas de monitoramento e gerenciamento epidemiológico, o HRN conta hoje com 23 UTIs, com 100% de ocupação. Em 15 dias, do dia 13 ao dia 27, houve um aumento de 130% de UTIs em Sobral.





O número de casos do dia primeira até essa quinta-feira (27), chegou a 5.388 de 33.267 testes realizados, média de 200 casos e 1.232 testes por dia, o que faz de janeiro recordista em número de casos confirmados e testes realizados de toda a pandemia. O número de óbitos também vem crescendo e já é o maior em cinco meses. Desde agosto de 2021 que não havia morrido tantas pessoas com a doença. Já são 11 mortes por covid-19, em janeiro desde o dia 8. O total de óbitos desde o início da pandemia em Sobral, até essa quinta-feira (27), é de 756.





A situação de leitos de UTIs e enfermarias em Sobral esta sexta-feira (28), encontra-se desta forma: No HRN as 23 UTIs, todas estão ocupadas; já as 21 enfermarias, 20 estão ocupadas; as 12 enfermarias para gestantes estão todas ocupadas.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso