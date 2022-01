Mãe é presa por estuprar e ‘negociar’ filhas de 4 e 8 anos

A Polícia Civil de Goiás prendeu a mãe de duas crianças, de 4 e 8 anos, e um homem por abusarem sexualmente das meninas. O caso ocorreu em Trindade, na Região Metropolitana da capital goiana. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (28).





A investigação apontou que a mulher costumava abusar das duas filhas com os dedos para “prepará-las” para os estupros cometidos pelo cúmplice. A filha mais velha já era abusada pelo homem, e a mais nova vinha sendo “negociada” para o mesmo intuito.





A mulher, de 27 anos, deixava o homem, de 53, abusar das filhas em troca de drogas. Ele foi identificado como Cleiber Alves Ferreira. Apesar da experiência nesses casos, a Polícia Civil classificou o crime como “estarrecedor”.





MENSAGENS TROCADAS





A apreensão dos celulares dos suspeitos indicou que, além de permitir e praticar o estupro contra a filha mais velha, que começou a ser abusada aos 7 anos, a mãe também estava negociando os abusos contra a filha.





Uma das ambições de Cleiber era ter relações sexuais com a caçula, de 4 anos. Segundo a polícia, a própria mãe já abusava da menina com os dedos para “prepará-la” para o estuprador. No entanto, a polícia afirmou que o homem não chegou às vias de fato com a menina.





A perícia do telefone da mulher identificou vários vídeos de sexo explícito entre a menina mais velha e o homem.





– Tava vendo o vídeo. E acho que posso ir direto, ela aguenta sim. Seu dedão entrou quase tudo. O que acha ? – disse o homem em mensagem para a mãe da criança.





ESTUPRADOR FICHADO





A Polícia Civil informou que Cleiber já havia sido acusado de estupro de vulnerável contra a filha de uma amiga, em agosto de 2021.





A polícia decidiu identificar o agressor publicamente para que outras vítimas possam denunciá-lo.





(Pleno News)