Hang acusa Twitter de censura e garante que "seguirá lutando"

Um dia após ter a conta do Twitter suspensa, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, classificou como “censura” a medida adotada pela plataforma. Em nota oficial enviada à imprensa, o empresário rechaçou a justificativa dada pela rede social, que o acusou de divulgar conteúdo enganoso ao publicar um vídeo em que um neurocirurgião questiona a vacinação infantil contra a Covid-19.





– A suspensão da conta do empresário Luciano Hang (@LucianoHangBr) ontem, 13 de janeiro, é mais um ato de censura contra a liberdade de expressão e opinião. A justificativa da rede social não reflete a verdade dos fatos, pois não há nenhuma determinação judicial prevendo ao empresário a impossibilidade de ter uma conta na plataforma – disse o comunicado.





O texto também cita a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que havia determinado em abril do ano passado a suspensão de contas de Hang que já haviam sido suspensas – decisão esta que não inclui o perfil que agora foi bloqueado pelo Twitter.





Em outro trecho, a assessoria de Hang aponta que “outro indício” de que se trata de “um ato de censura” é o fato de que a plataforma não informou quais regras o empresário teria violado.





– No antigo perfil (@Luciano_Hang) diz que a “conta foi retida em resposta a uma demanda legal”. Já agora, consta que a suspensão se deu pela violação das regras do Twitter. Até o presente momento, não houve um parecer da plataforma sobre quais supostas violações teriam sido realizadas pelo perfil – afirmam os representantes de Hang.





Por fim, a nota expõe uma declaração do próprio empresário, em que ele manda um recado aos que “estão aplaudindo” a decisão do Twitter.





– Aqueles que estão aplaudindo por me suspenderem das redes sociais têm que lembrar que um dia podem chorar por não terem a liberdade para se manifestar também. Eu não preciso de nada disso, poderia ficar no meu canto trabalhando, fazendo o que todo mundo faz, mas isso não deixaria um legado e mais: não faria tanta diferença para o nosso país. Vou seguir lutando por aquilo que acredito que vale a pena e pelo melhor para o Brasil. Lembrem-se: a liberdade é inegociável e mais importante do que a própria vida – finaliza. (Pleno News)