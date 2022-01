VIOLÊNCIA: EM CAMOCIM, EX-DETENTO É MORTO CRIVADO DE BALA NO KM 04

Durante a noite desta quinta-feira, 13, por volta de 21h, o município de Camocim registrou o primeiro homicídio deste ano. De acordo com as informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h, um ex-detento identificado como José Esteve Costa dos Santos, 27 anos, mais conhecido como “Picota”, foi executado a bala tiros no Km 04.

A polícia colheu informações que quatro indivíduos trafegando em duas motos surpreenderam Picota e um deles efetuou cerca de seis disparos contra ele, sendo o mesmo alvejado com dois tiros na região do tórax e outro no pescoço. Em seguida os elementos fugiram do local.









Periculoso





De acordo com a polícia, Picota já têm várias passagens pela polícia por homicídios, roubos e posse ilegal de arma de fogo. Ele era considerado perigoso e tinha alguns inimigos na região dos quilômetros. Embora não se tenha certeza, a polícia trabalha com a hipótese de acertos de contas ou vingança. Equipes policiais do Raio e P.O.G. realizam diligências a procura dos criminosos. A polícia pede para quem tiver informações que leva ao paradeiro dos acusados ligar para o 190. Sigilo garantido.





(Camocim Polícia 24h)