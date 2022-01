RJ: homem mata ex-mulher a marretadas e se joga da Ponte Rio-Niterói

A jovem Bruna Araújo de Souza, de 27 anos, foi morta a marretadas e tiros pelo ex-marido, Haroldo da Silva Amorim, 41, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele não aceitava o fim do relacionamento e, por isso, teria cometido o crime na manhã desta quinta-feira (13/1).





Após assassinar a mulher, que teve o corpo encontrado por uma vizinha num beco da região onde morava, no bairro Rio do Ouro, Haroldo furtou um carro de uma oficina, fugiu e se jogou do vão central da Ponte Rio-Niterói. Antes da fuga, no entanto, disparou contra a tia, Cidinea da Silva Russell, que acabou reconhecendo o corpo do sobrinho no hospital.





Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) isolaram a área até a chegada dos Bombeiros e da perícia. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí assumiram as investigações.





Após cometer suicídio na Baía da Guanabara, Haroldo ainda foi socorrido por uma lancha do Corpo de Bombeiros em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu.





