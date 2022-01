Homem é encontrado morto em casa cercado por 124 cobras

Um homem de 49 anos foi encontrado morto em sua própria casa, em Maryland, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (19), cercado por mais de 100 cobras, incluindo espécies venenosas. De acordo com o canal de TV CBS Baltimore, os répteis estavam presos em aquários em cima de prateleiras – que tomavam toda a extensão da casa, localizada em Charles County.





O homem foi encontrado por um vizinho, que estranhou a falta de movimentação na casa ao lado. Ao olhar pela janela do imóvel, ele viu o corpo caído no chão, e acionou a polícia local, que confirmou a morte no local. A causa do óbito ainda não foi esclarecida, mas as autoridades já informaram que não havia sinais de violência.





Apesar da morte, o que mais surpreendeu os policiais foi a quantidade de cobras que havia no local. No total, foram contabilizadas 124 animais, dentre eles espécies conhecidas por seu veneno letal, como a mamba-negra e a cascavel.





A porta-voz de Charles County, Jennifer Harris, destacou que a criação doméstica de alguns dos répteis é proibida em Maryland.





– Nosso chefe de controle animal disse que, em seus mais de 30 anos de experiência, ele jamais havia encontrado esse tipo de coisa antes – disse em entrevista à NBC4.





Autoridades locais levaram horas para conseguir isolar as cobras. As venenosas precisaram ser retiradas por especialistas vindos da Carolina do Norte e da Virgínia, e levadas a locais apropriados.





(Pleno News)