HOMEM MORRE EM ACIDENTE NA AVENIDA MONSENHOR ALOÍSIO PINTO, EM SOBRAL

Um acidente com vítima fatal foi registrado no início da madrugada deste domingo (9), no Conjunto Santo Antônio, nas proximidades da UPA 24h.





Segundo informações, o motociclista identificado por Francisco Ronys, perdeu o controle do veículo e bateu com a cabeça em uma árvore, vindo a óbito no local do sinistro.





Agentes da Guarda Municipal estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





O corpo foi encaminhado ao IML para ser submetido aos procedimentos cabíveis.





Com informações de Olivando Alves