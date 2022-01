Casos confirmados de covid-19 na primeira semana de janeiro é 250% maior que o quarto trimestre de 2021

Os seis primeiros dias do ano de 2022, já somam 422 casos, que comparados aos números do quarto trimestre do ano passado, a primeira semana de 2022, teve um aumento de 250%.





Os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 contabilizaram juntos um total de 121 casos confirmados de convid-19. Os seis primeiros dias do ano de 2022, já somam 422 casos, que comparados aos números do quarto trimestre do ano passado, a primeira semana de 2022, teve um aumento de 250%. No mês de outubro de 2021, 33 pessoas testaram positivo, o mês de novembro 32 e dezembro, 56.





O mês de dezembro já denunciava o aumento comparado a outubro e novembro quando o número de casos quase dobrou. A média de casos do dia 1º ao dia 6 de janeiro de 2022 é de 70 casos por dia, 3400% maior que a média do quarto trimestre de 2021 que é de 1,3 casos por dia. Os cálculos foram feitos de acordo com os números da plataforma da Prefeitura de Sobral, @falasaudesobral que tem atualização diária.





O Portal Paraíso visitou quatro postos de saúde que confirmaram um aumento significativo de pacientes com síndrome gripal, à procura de testes para convid-19. Dona Francisca, Francisca, moradora do bairro Sinhá Saboia disse que em sua casa todos sentiram sintomas leves de gripe. “A gente fez o teste, mas deu negativo. Meu medo é de pegar covid no posto porque todo dia está lotado. Procuro ficar o mais distante possível das pessoas”, disse a dona de casa.





A enfermeira Jakeline Neris, subgerente do Centro de Saúde da Família da Coelce, Dr. Grijalba Mendes Carneiro, disse que a demanda aumentou a partir da última semana de dezembro. De acordo com Jakeline Neris, houve um aumento de aproximadamente 80% de pacientes com sintomas de gripe no posto.





“Devido ao aumento significativo de pessoas procurando o posto com esses sintomas a nossa gerente disponibilizou uma sala e um médico exclusivamente para atender estes pacientes a fim de melhorar o atendimento. É importante ressaltar que a pessoa que está bem de saúde deve vir ao posto somente se for necessário, pois estamos vendo dois ou três jovens acompanhando parentes para consulta. Apenas um é necessário caso o paciente realmente não tenha condições de vir só” disse a subgerente do posta da Coelce.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso