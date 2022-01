Homem morre em pé, encostado em carro, e assusta população

Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto, em pé, encostado em um carro, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Moradores da região do bairro Vila Mathias ficaram assustados com a cena e acionaram a Polícia Militar.





As imagens do cadáver viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (7). Nas fotos, é possível ver o homem, que vestia uma bermuda azul, já sem vida, escorado no retrovisor do lado do motorista.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e atestou o óbito no local.





Como não havia indícios de violência, a polícia determinou que a remoção do corpo fosse feita pelo Samu. A morte foi registrada como suspeita, e a causa ainda é investigada. (Pleno News)