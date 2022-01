Governo americano doa R$ 750 mil para vítimas das enchentes na Bahia

Nesta sexta-feira (7), a Agência para o Desenvolvimento Internacional, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, anunciou, uma ajuda humanitária de R$ 750 mil para socorrer os moradores da Bahia desabrigados em razão das enchentes que atingiram o estado no fim do ano passado.





O valor doado será administrado administrado por parceiros dos EUA no Brasil, como a Adra (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) e a Cáritas Brasileira.





“A Adra vai distribuir itens de assistência, incluindo kits de limpeza e higiene, como vassouras, baldes, panos de limpeza, água sanitária, esfregões e detergente, a mais de 800 famílias em Itambé, Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Itapetinga e outras municipalidades. A Cáritas Brasileira entregará às famílias desabrigadas itens como roupa de cama, utensílios de cozinha e kits de higiene”, diz a Agência para o Desenvolvimento Internacional.





O órgão do governo americano disse que especialistas em desastres da região da Bahia e da capital dos EUA, Washington, estão monitorando a situação em coordenação com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para defirnir outras formas de assistência.





“As equipes da Embaixada e dos Consulados dos EUA no Brasil ficaram comovidas com a situação crítica enfrentada por tantas famílias na Bahia. Os EUA se sentem comprometidos e honrados em poder ajudar com algumas das necessidades imediatas destas famílias”, disse o encarregado de Negócios Douglas Koneff.





(Gazeta do Brasil)