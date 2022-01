TERROR EM SOBRAL: CRIMINOSOS FAZEM ARRASTÃO NA AVENIDA SEN. FERNANDES TÁVORA

Na madrugada deste sábado (8), por volta das 00:30min, na avenida Senador Fernandes Távora, no Bairro Sinhá Sabóia, cinco homens armados fizeram uma "blitz", ou seja, paravam quem passava pelo local.

Várias pessoas foram vítimas dos criminosos, que eram bastante violentos.

Segundo informações colhidas no local do ocorrido, os bandidos colocavam as armas de fogo na cabeça das vítimas, literalmente, botando terror.

A Polícia foi acionada, mas não conseguiu localizar os assaltantes.





Em tempo

Vale destacar que, no local onde ocorreu o arrastão, as lâmpadas da iluminação pública estão queimadas.