Mãe mata vizinho após impedir estupro da filha de 5 anos

Em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, uma mulher de 37 anos matou um vizinho bêbado ao perceber ele tentava abusar de uma das filhas dela, de 5 anos. O homem tinha 60 anos. As informações são do portal G1.





O vizinho chegou a usar uma foice para investir contra a mãe da criança, na última quinta-feira (30), quando a mulher o impediu de violentar a menina, segundo relatou o agente responsável pela Delegacia de Polícia Municipal (DPMu), Allan Coelho.





– Houve uma discussão entre eles, e o homem se armou de uma foice para agredir a mulher, atingindo-a nas pernas, braços e mãos. A mulher, por sua vez, armou-se de um facão para se defender e também atingiu o homem, principalmente no peito, braços e mãos. Parecia um campo de guerra – contou o agente.





A mãe da garotinha ficou ferida e recebeu atendimento médico antes de ser levada para a delegacia, de onde foi liberada.





– O delegado de plantão liberou ela, pois, pela dinâmica dos fatos e relatos de testemunhas, entendeu que ela agiu em legítima defesa – explicou Allan Coelho.





O Conselho Tutelar cuidou das filhas da mulher, que têm 2 e 5 anos de idade, até a liberação da mãe. (Pleno News)