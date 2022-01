Prefeitura de Sobral exige passaporte de vacinação em academias, pousadas e hotéis

Por meio do decreto n°. 1231, de 27 de dezembro, a partir de hoje (3), é obrigatório a exigência do passaporte de vacinação em academias, hotéis e pousadas do município. De acordo com a Prefeitura de Sobral, o objetivo é manter a estabilidade e até uma queda dos dados dados epidemiológicos relativos à Covid-19.





O cartão digital de vacinação pode ser consultado pelo aplicativo ConecteSUS ou através do site





Através deste mecanismo, apenas pessoas vacinadas terão acesso a entrada e permanência nestes locais. E, independentemente dos números estáveis no município de Sobral, ainda é obrigatório o uso de máscara de proteção e disponibilidade de álcool em gel nos estabelecimentos.





