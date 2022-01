Menino indígena é a 1ª criança vacinada contra a Covid-19 no Brasil

Nesta 1ª etapa da campanha, serão vacinadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência, indígenas e quilombolas. Somente este público soma 850 mil doses.





A imunização ocorreu de forma simbólica no Hospital das Clínicas, destinada a um pequeno grupo, exatamente como foi feito em janeiro de 2021, quando a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, se tornou a 1ª pessoa a receber a dose da vacina contra a Covid-19 no país.





Nos postos de saúde da capital paulista, porém, a vacina só será aplicada a partir de segunda (17), conforme divulgado pela prefeitura. O mesmo deve ocorrer nas demais cidades do Estado.





A vacinação deve ocorrer de forma escalonada, em ordem decrescente, como foi feito com a população adulta, mas o governo aguarda o recebimento de doses para divulgar um calendário. Veja como vai funcionar a vacinação infantil.





De acordo com a gestão estadual, a capacidade de vacinação do estado é de 250 mil crianças por dia, podendo este número ser até superior de acordo com a demanda das famílias paulistas.





O pré-cadastro para vacinação desse público foi liberado na quarta (12). Os pais podem acessar o site do governo paulista ( www.vacinaja.sp.gov.br ) para inserir os dados da criança e agilizar o atendimento nos postos de saúde do estado.





(Gazeta Brasil)