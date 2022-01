Moradores de Minas avistam meteoro que adentrou a atmosfera

Os moradores do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba foram surpreendidos, na noite desta sexta-feira (14), com uma explosão no céu de um meteoro que adentrou a atmosfera terrestre.





O fenômeno foi avistado nas cidades de Patos de Minas, Uberlândia, Santa Juliana, Nova Ponte, Pedrinópolis e Perdizes e Iraí de Minas.





Segundo relatos nas redes sociais, os moradores avistaram um clarão no céu que deixou um rastro de luz, acompanhado de estrondo.





Apesar do susto, não foram relatadas ocorrências de uma possível queda de fragmentos em regiões habitadas.