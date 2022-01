Morre aos 26 anos, a jovem Jucilane Farias, esposa do radialista Antônio Filho

Faleceu na madrugada desta terça-feira (18), aos 26 anos, a jovem Francisca Jucilane Silva Farias, conhecida como Jucilane Confeitaria. Esposa do radialista Antônio Filho, a mesma veio a óbito no Hospital Municipal de Tamboril, no momento em que estava sendo preparada para transferi-la para Sobral.





Reconhecida pela sua habilidade em preparar bolos e outros doces, residiu e trabalhou em Santa Quitéria por muitos anos, junto com seu esposo e sua filha, até que em 2021 decidiram se mudar para Tamboril, onde manteve sua profissão, tendo até publicado nas redes sociais horas antes produzindo alguns de seus produtos.





De acordo com o comunicador, a morte de Jucilane teria sido provocada por edema pulmonar (água no pulmão). Ela vinha apresentando um pouco de cansaço, mas nada que aparentasse ser grave, inclusive, na noite anterior esteve na praça principal da cidade, por ocasião dos festejos do padroeiro e estava plenamente bem.





Nas primeiras horas de hoje, no entanto, ela começou a passar mal, tendo sido atendida no Hospital Municipal e no momento que sua transferência estava sendo providenciada, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, pegando a todos de surpresa e causando imensa comoção entre familiares e amigos em Tamboril e Santa Quitéria.





Fonte: A VOZ DE STA. QUITÉRIA