Homem é encontrado morto às margens do açude Araras, em Varjota

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto às margens do açude Paulo Sarasate (Araras), em um local de difícil acesso no bairro Ararinha, em Varjota.





Pescadores passavam pelo local, quando se depararam com o corpo de Antônio Glauber Florêncio de Mesquita já caído sem vida, em meio a várias pedras, com o rosto dentro da água e marcas de lesões pelo corpo. Segundo informações, a vítima, residente no centro, tinha problemas psicológicos e era usuário de drogas.





Por ser um local considerado distante, não se sabe se ele foi sozinho ou levado por alguém para lá. Informações extraoficiais dão conta de que Glauber teria sofrido perfurações no pescoço, no abdômen e no braço, o que levanta a suspeita de homicídio que só poderá ser confirmado ou não com a chegada da Perícia Forense, que já foi acionada.





A Polícia Militar esteve na área atendendo a ocorrência.





(A VOZ DE STA. QUITÉRIA)