Sobral inicia vacinação de crianças contra a covid-19

A secretaria de Saúde de Sobral inicia, nesta terça-feira (18), a vacinação do público infantil no município. O atendimento vai de 8h ao meio-dia, no Centro de Educação a Distância (CED) e em algumas escolas municipais. Nessa primeira etapa, serão vacinadas crianças de 11 anos, cadastradas no Vacinasol, até o dia 11 de janeiro, mediante lista, que pode ser consultada no site da Prefeitura. A criança deve estar acompanhada por um adulto, responsável, portando documento com foto.





A vacinação ocorrerá de forma escalonada, em ordem decrescente, como foi feito com a população adulta. O calendário dependerá do envio das doses pelo governo. Atualmente, apenas o imunizante da Pfizer foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a vacinação das crianças. A vacina será aplicada em duas doses, com intervalos de 21 dias.





De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Letícia Reichel, o imunizante é diferente do usado para a população adulta. “Existem diferenças na dosagem, composição e concentração da vacina para o público infantil, sem contar que o frasco possui a tampa de uma cor diferente. Enquanto a vacina para adultos tem a cor roxa, a vacina para crianças tem a cor laranja, o que facilita para o profissional na hora de aplicar a vacina”, destaca a coordenadora.





A imunização infantil começa na data de aniversário de um ano do início da vacinação contra Covid-19 no município, ocasião em que Sobral contabiliza quase 400 mil doses aplicadas no público maior de 12 anos; sendo que 98% desse público, já estão vacinados com as duas doses ou dose única.





Na sede, os locais de vacinação são o Centro de Educação a Distância e as escolas Antenor Naspolini, Carlos Jereissati, Edgar Linhares, José da Matta, José Parente, Osmar de Sá, Trajano de Medeiros e Escola Yedda Frota. Já nos distritos, o atendimento será no Aprazível (Escola Antônio Custódio), Aracatiaçu (Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes), Baracho (Escola José Leôncio), Bilheira (Escola Araújo Chaves), Caioca (Escola Manoel Marinho), Caracara (Escola de Tempo Integral Maria de Fátima, Jaibaras (Escola Leonília Gomes Parente), Jordão (Escola José Inácio), Patos (Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga), Patriarca (Escola de Tempo Integral José Peregrino), Rafael Arruda (Escola de tempo Integral Francisco das Chagas), Taperuaba (Escola Francisco Monte), e no distrito de Torto, na Escola Elpídio Ribeiro.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso