Morre, aos 74 anos, o professor e filósofo Olavo de Carvalho

O falecimento do professor, uma das maiores referências do atual movimento conservador no Brasil, foi comunicado através de seu Twitter, na madrugada desta terça (25).





– Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte, na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado – diz a publicação.





A família do filósofo agradeceu pelo apoio dos amigos e seguidores e pediu orações por ele.





– A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor.





Olavo deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos.





Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do escritor. (Pleno News)