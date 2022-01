Mulher do apresentador Léo Batista morre na piscina de casa. Leia nota

Leyla Belinaso, mulher do apresentador da TV Globo, Léo Batista, faleceu neste sábado (29/1) e foi encontrada pelo marido na piscina de casa, já sem vida. Ainda não se sabe a causa da morte. A polícia do Rio de Janeiro divulgou uma nota sobre o caso.





Segundo comunicado, Léo mergulhou para retirar Leyla Belinaso da piscina e percebeu que ela já estava sem vida. Ele ligou para a Globo e a PMERJ foi acionada em seguida. Apesar de constar no boletim que ela se afogou, isso só poderá ser constatado mediante perícia. Leia a nota na íntegra:





“DATA: 29/01/2022





HORÁRIO INICIAL: 19:40

HORÁRIO FINAL: —





OCORRÊNCIA: Afogamento (00.005)





ENVOLVIDOS:

VÍTIMA: Leyla Chavantes Belinaso (ÓBITO)

NASC.: 25/02/1937.





DINÂMICA: A guarnição procedeu até o endereço informado, onde fez contato com o marido da vítima, o jornalista João Baptista Belinaso, conhecido como o apresentador da Rede Globo de Televisão Léo Baptista. O apresentador informou que, na parte da tarde, sua esposa estava à beira da piscina enquanto ele estava no interior da residência. Ao sair para verificar se sua esposa estava bem, se deparou com ela dentro da piscina, segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d’água. De imediato mergulhou para retirá-la, no entanto já estava em óbito. O jornalista fez contato com a emissora que trabalha e a PMERJ foi acionada. Está presente no local a vtr ASE 413 do CBMERJ. Os familiares fizeram contato com o médico da vítima com o intuito de atestar o óbito e liberar o corpo. Os policiais estão aguardando a assessoria de imprensa do apresentador para procederem até a 32ª DP. Aguardando maiores informações.”





