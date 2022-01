Associação dos Delegados de Policia Civil repudia atitude do advogado e procurador do município de Camocim

O cliente do Advogado Glauberson Costa (foto), Francisco Eládio Barros Alamada, foi preso na tarde da última quinta-feira (20) em flagrante por crime enquadrado na Lei Maria da Penha, pelo Delegado de Policia Civil Victor Sousa.





Insatisfeito com a ação da autoridade policial, o advogado, que também é Procurador do Município de Camocim, gravou um vídeo na internet acusando o Delegado de ter cometido uma prisão “arbitrária" e o xingando de” babaca”.





Na nota Pública de Desagravo, a Associação dos Delegados de Policia Civil do Estado do Ceará, informou que a ação do Delegado foi “apreciada e homologado pelo representante do poder Judiciário e pelo Ministério Público Estadual”.





“Quanto ao ofensor, deve receber o nosso mais veemente repúdio, para que fique com a certeza de que não recuaremos nem nos amedrontaremos com os ataques recebidos ou com quaisquer ameças nele expressas”, diz trecho da nota.





As informações são do portal Revista Camocim